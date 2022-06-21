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Канада может принять закон, который позволит изымать санкционные активы России

Канада может принять закон, который позволит изымать санкционные активы России Правительство Канады рассчитывает принять в ближайшие дни закон, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы.
Другие страны
21 июня 2022 г. 07:59
Канада может принять закон, который позволит изымать санкционные активы России

Правительство Канады рассчитывает принять в ближайшие дни закон, который, среди прочего, позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы.

Как передает Report, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.

По ее словам, данная мера обсуждалась и координировалась с международными партнерами Оттавы, в том числе с Вашингтоном. Фриланд подчеркнула, что Канада считает «предельно необходимым отыскать средства для восстановления Украины».

«В этой связи я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы», — добавила канадский вице-премьер.

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