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Канада может прекратить поставки энергоносителей в США в случае введения пошлин

Канада может прекратить поставки энергоносителей в США в случае введения пошлин Власти Канады рассматривают вариант прекращения поставок электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если избранный президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на все канадские товары.
Другие страны
12 января 2025 г. 22:16
Канада может прекратить поставки энергоносителей в США в случае введения пошлин

Власти Канады рассматривают вариант прекращения поставок электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если избранный президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на все канадские товары.

Как передает Report, об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли в эфире телеканала CTV.

"Я могу сказать, что все варианты ответных действий на столе", - сказала глава ведомства, говоря о возможности таких ответных мер со стороны Оттавы.

По словам Жоли, вопрос прекращения поставок канадских энергоносителей в США будет обсуждаться на будущей неделе не только с главами регионов Канады, но и с представителями Республиканской партии США во время ее поездки в Вашингтон. Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.

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