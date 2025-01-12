Канада может прекратить поставки энергоносителей в США в случае введения пошлин

Власти Канады рассматривают вариант прекращения поставок электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если избранный президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на все канадские товары.

Власти Канады рассматривают вариант прекращения поставок электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если избранный президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на все канадские товары.

Как передает Report , об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли в эфире телеканала CTV .

"Я могу сказать, что все варианты ответных действий на столе", - сказала глава ведомства, говоря о возможности таких ответных мер со стороны Оттавы.

По словам Жоли, вопрос прекращения поставок канадских энергоносителей в США будет обсуждаться на будущей неделе не только с главами регионов Канады, но и с представителями Республиканской партии США во время ее поездки в Вашингтон. Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.