​Канада легализирует марихуану в 2017 году

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ К весне 2017 года правительство Канады обещает разработать законодательство, которое легализует марихуану на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщила во время выступления на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке канадский министр здравоохранения Джейн Филипотт.

"Весной 2017 года мы предложим изменения в законодательство, которые будут гарантировать, что марихуана не попадет в руки детей, а доходы от ее продажи - в лапы преступников", - подчеркнула Филипотт.

По ее словам, данный подход является "лучшим способом защиты молодежи и повышения общественной безопасности".

"Канада и дальше будет модернизировать свой подход к этому вопросу. Мы будем работать вместе с правоохранительными органами для выработки адекватного уголовного правосудия. Мы осознаем, что одними лишь арестами эту проблему не решить", - сказала канадский министр.

Она отметила, что государственный подход к наркотикам должен быть "всеобъемлющим, общим и сочувствующим".

"Кроме этого он должен уважать права человека, одновременно пропагандируя общую ответственность, а также иметь твердое научное обоснование. Все эти принципы мы применим в отношении марихуаны", - сообщила Джейн Филипотт.