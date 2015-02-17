​Канада потратит около 100 млн. долларов США на борьбу с ИГ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Участие в международной операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Ираке обойдется бюджету Канады в 122 млн. канадских долларов (98 млн. долларов США). Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны страны Джейсон Кенни.

"На этой неделе я представлю доклад о расходах на эту операцию национальному парламенту. Приблизительная стоимость миссии оценивается в 122 млн. долларов", - говорится в заявлении главы ведомства. Кенни добавил, что расходы увеличатся, если правительство проголосует за продление участия канадских военнослужащих в этой операции.