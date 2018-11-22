Канада и США работают над отменой пошлин на сталь и алюминий

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Правительства Канады и Соединенных Штатов ведут переговоры по поводу возможной отмены пошлин на экспорт в США стали и алюминия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил журналистам канадский министр финансов Уильям Морно.

"Это текущие и критически важные вопросы, над решением которых мы работаем с американцами", - цитирует телеканал CTV его ответ на вопрос о пошлинах на металлы.

В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Канады, Мексики и Евросоюза - ближайших экономических партнеров США. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары.