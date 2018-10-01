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Канада и США договорились о перезаключении соглашения NAFTA

Канада и США договорились о перезаключении соглашения NAFTA

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Канада и Соединенные Штаты смогли договориться по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал CBC со ссылкой на источник.

Он отметил, что стороны смогли прийти к соглашению "по ключевым секциям нового договора NAFTA". Ожидается, что в ближайшее время глава МИД Канады Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выпустят совместное заявление.

С субботы в Оттаве проходят консультации по NAFTA между Канадой и США. С канадской стороны в них участвуют премьер-министр страны Джастин Трюдо, глава МИД Христя Фриланд и посол Канады в Вашингтоне Дэвид Макнотон. Кто на консультациях представляет американскую сторону, не сообщается.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении НАФТА между Канадой, США и Мексикой на новых условиях.

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