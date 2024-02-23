Канада и союзники работают над поставками Киеву еще большего числа вооружений

Канада и ее союзники вместе работают, чтобы увеличить поставки Киеву военного оборудования настолько, насколько это возможно.

Канада и ее союзники вместе работают, чтобы увеличить поставки Киеву военного оборудования настолько, насколько это возможно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения провинции Новая Шотландия.

"Работаем с партнерами по всему миру, чтобы убедиться, что мы отправляем Киеву еще больше военного оборудования, насколько это возможно, и продолжаем закупать еще больше вооружений на мировых рынках для отправки в Украину", - сказал премьер-министр. Он не стал уточнять, какое именно оружие и когда Канада может передать.

Трюдо при этом напомнил, что Оттава за время украинского конфликта выделила Киеву более 9 млрд канадских долларов ($6,6 млрд) различной помощи, в том числе около 2,5 млрд канадских долларов ($1,85 млрд) были переданы в виде различных вооружений.