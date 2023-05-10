Канада и Латвия начнут обучение младших офицеров ВСУ

Военные Канады и Латвии со следующей недели вместе начнут обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории прибалтийской республики.

Военные Канады и Латвии со следующей недели начнут совместное обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории прибалтийской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд на пресс-конференции с главой латвийского оборонного ведомства Инарой Мурниеце в Оттаве.

"Сегодня я могу объявить, что Канада и Латвия будут вместе обучать украинских солдат на латвийской территории", - сказала Ананд.

Образовательный процесс будет сфокусирован на ведении боя, взаимодействии с другими подразделениями, разведке и планировании операций. Руководить группой инструкторов будет канадский старший офицер.