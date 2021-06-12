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Канада и Франция заявили, что на уровнях G7 и G20 помогут миру выйти из кризиса

Канада и Франция заявили, что на уровнях G7 и G20 помогут миру выйти из кризиса Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон провели личную встречу в рамках саммита Группы семи (G7), в ходе которой обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и двустороннее сотрудничество.
Другие страны
12 июня 2021 г. 17:42
Канада и Франция заявили, что на уровнях G7 и G20 помогут миру выйти из кризиса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон провели личную встречу в рамках саммита Группы семи (G7), в ходе которой обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и двустороннее сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы канадского премьера.

По итогам встречи Трюдо и Макрон выпустили совместное заявление. "Канада и Франция подтверждают свою приверженность совместной работе для решения проблем, связанных с кризисом в сфере здравоохранения. Они подтверждают свою готовность сотрудничать со своими международными партнерами, в том числе по G7 и G20, для работы над устойчивым и справедливым восстановлением [мира] после [пандемии] COVID-19", - отмечается в документе.

В частности, Трюдо и Макрон договорились, что Канада и Франция окажут безвозмездную помощь развивающимся странам через международный механизм COVAX путем передачи таким государствам препаратов от коронавируса. Также лидеры Канады и Франции намерены активизировать работу по восстановлению экономических возможностей для молодежи и сокращению неравенства в сообществах двух стран с упором на поддержку гендерного равенства.

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