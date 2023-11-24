Канада и ЕС выступили против попыток силового изменения ситуации вокруг Тайваня

Канада и Евросоюз выступают за конструктивные и стабильные отношения с КНР, против попыток силового изменения ситуации вокруг Тайваня.

Канада и Евросоюз выступают за конструктивные и стабильные отношения с КНР, против попыток силового изменения ситуации вокруг Тайваня.

Как передает Report , об этом говорится в итоговом заявлении саммита Канада - ЕС, завершившегося в канадском Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

"Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, в том числе сотрудничая по глобальным проблемам", - указано в документе. В частности, Оттава и Брюссель готовы сотрудничать с Пекином по проблемам изменения климата и утраты биологического разнообразия, здравоохранению и готовности к пандемиям.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ростом напряженности в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением. Мы подчеркиваем важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и призываем к мирному решению проблем вокруг Тайваньского пролива", - отмечается в заявлении.