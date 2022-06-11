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СМИ: Канада и Дания урегулировали территориальный спор, длившийся почти полвека

СМИ: Канада и Дания урегулировали территориальный спор, длившийся почти полвека Канада и Дания урегулировали длившийся с 1973 года спор о территориальной принадлежности острова Ганса, который находится в проливе Кеннеди, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
11 июня 2022 г. 09:20
СМИ: Канада и Дания урегулировали территориальный спор, длившийся почти полвека

Канада и Дания урегулировали длившийся с 1973 года спор о территориальной принадлежности острова Ганса, который находится в проливе Кеннеди, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты The Globe and Mail, остров будет разделен между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании.

Согласно источникам газеты, которые не называются, страны объявят о соглашении 14 июня.

Спор о территориальной принадлежности острова Ганса площадью 1,3 кв. км начался в 1973 году, когда Дания и Канада вели переговоры о морской границе. В результате принятие решения о статусе острова было отложено.

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Версия на английском языке Canada, Denmark reach settlement in decades-old border dispute

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