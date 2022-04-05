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Канада готовит новые санкции против России и Беларуси

Канада готовит новые санкции против России и Беларуси Власти Канады внесут в свои санкционные списки еще девять граждан РФ и девять граждан Беларуси из-за ситуации в Украине.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 00:26
Канада готовит новые санкции против России и Беларуси

Власти Канады внесут в свои санкционные списки еще девять граждан РФ и девять граждан Беларуси из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канадского МИД.

"Предстоящие меры наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти физические лица имеют тесные связи с российским и белорусским властями", - утверждается в документе. Когда точно будут введены санкции, не уточняется.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiya və Belarusun bəzi vətəndaşlarına sanksiyalar tətbiq edəcək

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