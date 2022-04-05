Канада готовит новые санкции против России и Беларуси

Власти Канады внесут в свои санкционные списки еще девять граждан РФ и девять граждан Беларуси из-за ситуации в Украине.

Власти Канады внесут в свои санкционные списки еще девять граждан РФ и девять граждан Беларуси из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канадского МИД.

"Предстоящие меры наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти физические лица имеют тесные связи с российским и белорусским властями", - утверждается в документе. Когда точно будут введены санкции, не уточняется.