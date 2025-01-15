Канада готова увеличить закупку военного оборудования у США

Канада готова усиливать сотрудничество с США в разных сферах, в том числа нарастить закупки военной продукции, в рамках обеспечения их интересов.

Канада готова усиливать сотрудничество с США в различных направлениях, в том числе, нарастить закупки военной продукции.

Как передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в интервью Financial Times сказал министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

По его словам, Канада стремится сблизиться с США, чтобы помочь в реализации приоритетов избранного президента Дональда Трампа по укреплению энергетической независимости Аляски, а также по реагированию на вызов, который представляет подъем Китая как экономической и военной державы.

"У нас есть возможности приобретать у США больше передового военного оборудования вроде подлодок. И мы открыты к таким инициативам в рамках более масштабного диалога", - заверил министр.

Он также подтвердил готовность совместно с США развивать добычу важнейших минералов в Канаде, чтобы способствовать замещению китайской продукции.

Он также подчеркнул, что Оттава ответит зеркально в случае введения Вашингтоном пошлин в 25% на канадские товары и заявил что Канада "не станет 51-м штатом США".