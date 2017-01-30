Канада готова принять не допущенных в США мигрантов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Канада готова предоставить временное убежище людям, вынужденным остаться в Канаде в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на канадского министра по делам иммиграции Ахмеда Хуссена.

По его словам, последствия указа Трампа для Канады были минимальными.

27 января Трамп подписал указ о прекращении приема сирийских беженцев в США и заморозке на 120 дней программы приема мигрантов из других стран. Из распоряжения президента следовало, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.