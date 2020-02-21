Канада эвакуировала 129 своих граждан с лайнера Diamond Princess

Канада эвакуировала из Японии 129 своих граждан, которые ранее были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу канадский МИД.

"Сегодня 129 канадцев вместе с сопровождающими их членами семей прибыли чартерным рейсом (из Токио - ред.) на базу вооруженных сил Канады в Трентоне", - говорится в заявлении на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ни у одного из пассажиров по прибытии не были выявлены симптомы коронавируса COVID-19.