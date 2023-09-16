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Канада добавила в санкционный список по Ирану еще шесть человек

Канада добавила в санкционный список по Ирану еще шесть человек Власти Канады включили в санкционный список в отношении Ирана еще шесть человек, которых Оттава подозревает в причастности к нарушению прав человека.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 02:18
Канада добавила в санкционный список по Ирану еще шесть человек

Власти Канады включили в санкционный список в отношении Ирана еще шесть человек, которых Оттава подозревает в причастности к нарушению прав человека.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского МИД.

"В санкционный список вошли шесть человек, которые причастны к грубому и систематическому нарушению прав человека", - сказано в заявлении. В их числе, в частности, секретарь верховного совета культурной революции Абдол-Хосейн Хосров Панах и представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Отмечается, что это уже 14-й пакет санкций в отношении иранских официальных лиц с октября 2022 года. Всего под эти рестрикции подпали 135 человек.

Оказавшимся в списках гражданам Ирана будет запрещен въезд в североамериканскую страну, а их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.

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