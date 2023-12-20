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Канада анонсировала покупку боевых дронов у США

Канада анонсировала покупку боевых дронов у США Правительство Канады объявило, что закупит у США 11 военных беспилотников на $1,87 млрд
Другие страны
20 декабря 2023 г. 02:08
Канада анонсировала покупку боевых дронов у США

Правительство Канады объявило, что закупит у США 11 военных беспилотников на $1,87 млрд

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Правительство Канады инвестирует в приобретение мощностей дистанционно пилотируемых воздушных систем (RPAS) ", — уточнили в сообщении.

Во властных структурах отметили, что основной объем покупки осуществят через прямой коммерческий контракт с корпорацией General Atomics Aeronautical Systems. Американские беспилотники имеют дальний радиус действия, они способны на продолжительные полеты с вооружением. Также в список приобретений включили наземные станции контроля, ангары, вооружения, необходимое для техподдержки оборудование.

К 2033 году дроны поставят на вооружение для Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и миссий НАТО.

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