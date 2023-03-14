Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов

Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов.

Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины, член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Он подчеркнул, что Россия оккупировала часть территории Молдовы и непризнанная т.н. "Приднестровская Республика" существует только потому, что ее охраняют российские военнослужащие.

"Это - внутреннее дело Молдовы. Разумеется, Украина уважает суверенитет Молдовы. Официальный Киев не намерен вмешиваться в этот вопрос. Однако, если Россия решит расширить масштаб конфликта и использовать территорию т.н. "республики" против Украины, или, если молдовские власти обратятся к Киеву, мы можем помочь Молдове избавиться от российских оккупантов", - добавил депутат.