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Камбоджийская разведка обвиняет Таиланд в подготовке покушений на лидеров Камбоджи

Камбоджийская разведка обвиняет Таиланд в подготовке покушений на лидеров Камбоджи Камбоджийская разведка считает, что Таиланд может планировать покушение на премьер-министра Камбоджи Хун Манета и председателя Сената (верхней палаты парламента) азиатской страны Хун Сена с использованием бомб с GPS-наведением.
Другие страны
5 августа 2025 г. 15:46
Камбоджийская разведка обвиняет Таиланд в подготовке покушений на лидеров Камбоджи

Камбоджийская разведка считает, что Таиланд может планировать покушение на премьер-министра Камбоджи Хун Манета и председателя Сената (верхней палаты парламента) азиатской страны Хун Сена с использованием бомб с GPS-наведением.

Как передает Report, об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на источники в разведке.

По их информации, Бангкок планирует использовать легкие штурмовики AT-6TH, оснащенные бомбами с наведением по GPS, для нанесения точечных ударов по обоим камбоджийским лидерам.

В свою очередь, МИД Таланда опроверг опровергло утверждения о том, что Бангкок планирует покушение на лидеров Камбоджи.

"Министерство иностранных дел категорически отвергает это безосновательное утверждение", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что распространение ложных новостей в разгар переговоров делегаций двух стран в Куала-Лумпуре "не только неконструктивно, но и грозит серьезно подорвать позитивный настрой дискуссий, направленных на мирное урегулирование ситуации".

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