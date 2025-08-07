Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Власти Камбоджи официально выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Как передает Report, соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет.
"Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45 и 47 президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире. Выдвижение отражает не только мою личную признательность, но и искреннюю благодарность камбоджийского народа за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - приводит текст письма Камбоджийское агентство печати.
Премьер Камбоджи отметил, что своевременное вмешательство американского президента "предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло важную роль в спасении жизней и открыло путь к восстановлению мира между двумя странами".
В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. До этого главу Белого дома номинировали в январе 2024 года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни.