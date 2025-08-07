Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Власти Камбоджи официально выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Власти Камбоджи официально выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как передает Report, соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет.

"Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45 и 47 президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире. Выдвижение отражает не только мою личную признательность, но и искреннюю благодарность камбоджийского народа за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - приводит текст письма Камбоджийское агентство печати.

Премьер Камбоджи отметил, что своевременное вмешательство американского президента "предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло важную роль в спасении жизней и открыло путь к восстановлению мира между двумя странами".

В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. До этого главу Белого дома номинировали в январе 2024 года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни.