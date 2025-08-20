Камбоджа выдала России подозреваемого в краже оборудования для майнинга

Правоохранительные органы Камбоджи по запросу Генпрокуратуры России депортировали обвиняемого в мошенничестве гражданина РФ.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, житель Иркутска Роман Пичугин в 2021-2022 годах с помощью рекламы в соцсетях привлекал в свой майнинг-центр владельцев оборудования для добычи криптовалюты. Клиентам он демонстрировал якобы учредительные документы одной из действующих коммерческих организаций, которые приобрел ранее.

"Одному из потенциальных клиентов Пичугин предложил ... передать во временное пользование майнинговое оборудование. Фактически свои обязательства он не исполнил, имущество стоимостью свыше 3,6 млн руб. ($446 тыс.) не вернул", - сообщили в ведомстве.

В конце прошлого года подозреваемый был объявлен в международный розыск, суд заочно его арестовал. В июне 2025 года российские правоохранители направили запрос в Камбоджу в связи с его задержанием.