О нас

Камбоджа готова продолжить переговоры с США об экспортных тарифах

Камбоджа готова продолжить переговоры с США об экспортных тарифах Камбоджа по-прежнему привержена продолжению открытых и конструктивных переговоров с Соединенными Штатами по дальнейшему снижению текущей тарифной ставки на свой экспорт, установленной на уровне 36%.
Другие страны
9 июля 2025 г. 08:57
Камбоджа готова продолжить переговоры с США об экспортных тарифах

Камбоджа по-прежнему привержена продолжению открытых и конструктивных переговоров с Соединенными Штатами по дальнейшему снижению текущей тарифной ставки на свой экспорт, установленной на уровне 36%.

Как передает Report со ссылкой на газету Khmer Times, об этом заявил вице-премьер, первый заместитель председателя Совета по развитию Камбоджи Сун Чантол, который возглавлял камбоджийскую делегацию на торговых переговорах с США.

Вице-премьер выразил признательность американскому правительству за решение снизить импортные пошлины на камбоджийскую продукцию с изначально объявленных 49% до 36%. "Это успех для Камбоджи. Среди 14 стран-участниц, проводивших торговые переговоры с США, Камбоджа добилась наибольшего снижения тарифов. Это лучший результат, достигнутый на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Сниженная тарифная ставка должна вступить в силу 1 августа 2025 года, если не будут проведены дальнейшие переговоры. Камбоджа, со своей стороны, по словам Сун Чантола, готова к продолжению взаимодействия с Соединенными Штатами, чтобы добиться дополнительного снижения тарифyой ставки. "Важно подчеркнуть, что эта тарифная ставка еще не окончательно согласована, у нас еще есть возможность договориться. Я уже проинформировал американскую сторону о том, что мы готовы поехать в Соединенные Штаты или провести онлайн-переговоры, чтобы добиться более низкой ставки", - подтвердил замглавы камбоджийского правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi