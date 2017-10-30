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    Камбоджа экстрадировала в Китай 28 мошенников

    Подозреваемые являются членами группировки из 61 человека

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Камбоджа экстрадировала в Китай 28 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве.

    Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

    Подозреваемые являются членами группировки из 61 человека, задержанных на границе Китая и Камбоджи в рамках совместной операции правоохранительных органов двух стран ранее в этом месяце.

    Министерство общественной безопасности КНР совместно с полицией Чунцина и провинции Шаньдун в начале сентября инициировали расследование дел о телекомунникационном мошенничестве. Подозреваемые, как предполагается, звонили жителям материкового Китая и вымогали у них деньги, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка либо обещая высокую прибыль.

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