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Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США Торжественная церемония инаугурации 49-го вице-президента США Камалы Харрис состоялась в среду на ступенях Капитолия.
Другие страны
20 января 2021 г. 20:51
Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

Торжественная церемония инаугурации 49-го вице-президента США Камалы Харрис состоялась в среду на ступенях Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, она принесла присягу на верность конституции и стране.

"Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов внешних или внутренних. Я буду верна этой клятве. Я принимаю это обязательство свободно и клянусь, что я буду добросовестно исполнять свои обязательства. <...> И да поможет мне Бог", - произнесла она традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ней супруг Дуглас Эмхофф. "Примите мои поздравления, госпожа вице-президент", - сказала стоявшая перед ней и принимавшая присягу член Верховного суда США Соня Сотомейор.

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