Камала Харрис уйдет с должности сенатора 18 января

Избранная вице-президент США Камала Харрис в понедельник оставит кресло сенатора Конгресса США от штата Калифорния.

Избранная вице-президент США Камала Харрис в понедельник оставит кресло сенатора Конгресса США от штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщает газета The Hill со ссылкой на помощников Харрис.

"Она уведомила губернатора (Калифорнии Гэвина) Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдет в отставку в понедельник, 18 января", - цитирует газета слова одного из помощников избранного вице-президента.

Он также отметил, что в понедельник Харрис выступит с официальным заявлением об уходе с поста сенатора.

22 декабря Ньюсом заявил, что ее место в Сенате Конгресса займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла.

Напомним, что инаугурация Байдена и Харрис состоится 20 января.