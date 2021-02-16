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Камала Харрис провела переговоры с Макроном

Камала Харрис провела переговоры с Макроном Вице-президент США Камала Харрис обсудила по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также решение конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Другие страны
16 февраля 2021 г. 06:55
Камала Харрис провела переговоры с Макроном
Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис обсудила по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также решение конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент США выразила приверженность укреплению двусторонних связей и активизации трансатлантического союза. Стороны согласились с необходимостью тесного взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе в борьбе с пандемией коронавируса, по вопросам изменения климата, поддержки демократии у себя и по всему миру, - отмечается в тексте. - Собеседники также обсудили многочисленные региональные вызовы, включая (ситуации) на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые требуют совместного решения".

Харрис также обратила внимание на вклад Франции в рамках проекта марсохода Perseverance, отмечает пресс-служба.

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