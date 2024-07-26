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Камала Харрис открыла страницу в TikTok

Камала Харрис открыла страницу в TikTok Вице-президент США Камала Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании открыла страницу в соцсети TikTok, несмотря на попытки действующего президента Джо Байдена запретить китайскую соцсеть.
Другие страны
26 июля 2024 г. 13:40
Камала Харрис открыла страницу в TikTok

Вице-президент США Камала Харрис на фоне запуска своей предвыборной кампании открыла страницу в соцсети TikTok, несмотря на попытки действующего президента Джо Байдена запретить китайскую соцсеть.

Как передает Report, в связи с этим она опубликовала видео в TikTok.

"Я слышала, что в последнее время я стала появляться на странице For You (с рекомендованными для пользователей TikTok видео). Поэтому я решила, что сама здесь зарегистрируюсь", - сообщила она.

Согласно информации на странице вице-президента США, первое видео было выложено в соцсети в четверг вечером. К утру пятницы аккаунт Харрис собрал уже 1,2 млн подписчиков и 1,8 млн лайков. А само видео набрало 4,3 млн просмотров.

В четверг она заявила о своем участии в выборах президента США.

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