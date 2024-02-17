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Камала Харрис: Мы потребуем от РФ компенсации за ущерб, нанесенный Украине

Камала Харрис: Мы потребуем от РФ компенсации за ущерб, нанесенный Украине США будут требовать от России компенсации за ущерб, нанесенный Украине.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 21:43
Камала Харрис: Мы потребуем от РФ компенсации за ущерб, нанесенный Украине

США будут требовать от России компенсации за ущерб, нанесенный Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Харрис, администрация президента Джозефа Байдена потребует от России компенсации за ущерб, нанесенный Украине после окончания войны:

"Продолжим наши усилия по достижению справедливого и прочного мира. Мы обеспечим, чтобы Россия оплатила ущерб, причиненный Украине. Будем с вами столько, сколько необходимо", - подчеркнула политик.

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Версия на азербайджанском языке Kamala Harris: Biz Rusiyadan Ukraynaya dəymiş ziyana görə təzminat tələb edəcəyik

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