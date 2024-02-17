Камала Харрис: Мы потребуем от РФ компенсации за ущерб, нанесенный Украине

США будут требовать от России компенсации за ущерб, нанесенный Украине.

США будут требовать от России компенсации за ущерб, нанесенный Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Харрис, администрация президента Джозефа Байдена потребует от России компенсации за ущерб, нанесенный Украине после окончания войны:

"Продолжим наши усилия по достижению справедливого и прочного мира. Мы обеспечим, чтобы Россия оплатила ущерб, причиненный Украине. Будем с вами столько, сколько необходимо", - подчеркнула политик.