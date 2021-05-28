О нас
Report Georgia
Аудио новости

Камала Харрис: Мир вступил в новую эру

Камала Харрис: Мир вступил в новую эру Мировое сообщество вышло на принципиально новый этап развития, вступило в новую эру, и Соединенным Штатам следует найти современную защиту от угроз
Другие страны
28 мая 2021 г. 19:44
Камала Харрис: Мир вступил в новую эру
Камала Харрис

Мировое сообщество вышло на принципиально новый этап развития, вступило в новую эру, и Соединенным Штатам следует найти современную защиту от угроз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала вице-президент США Камала Харрис, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Мы теперь вступаем в новую эру. Новую эпоху, характеризующуюся ее собственными испытаниями, ее собственными вызовами и ее собственными благоприятными возможностями", - сказала заместитель главы американской администрации.

"Пандемия ускорила переход нашего мира в новую эру, навечно повлияла на наш мир, навечно повлияла на наши взгляды", - заявила Харрис. При этом она признала, что мир взаимосвязан и страны все сильнее зависят друг от друга.

"Банда хакеров способна сорвать поставки топлива на всем побережье. Углеродные выбросы одной страны способны угрожать сохранению всей Земли. Такова эра, в которой мы живем. И она не похожа ни на какую из предыдущих", - отметила вице-президент США. "Стоящий перед нами вызов, - убеждена она, - заключается в решении вопроса о том, как обеспечить современную защиту от современных угроз".

Под "бандой хакеров" и перебоями в поставках топлива она имела в виду недавнюю кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi