Камала Харрис: Мир вступил в новую эру

Мировое сообщество вышло на принципиально новый этап развития, вступило в новую эру, и Соединенным Штатам следует найти современную защиту от угроз

Мировое сообщество вышло на принципиально новый этап развития, вступило в новую эру, и Соединенным Штатам следует найти современную защиту от угроз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала вице-президент США Камала Харрис, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Мы теперь вступаем в новую эру. Новую эпоху, характеризующуюся ее собственными испытаниями, ее собственными вызовами и ее собственными благоприятными возможностями", - сказала заместитель главы американской администрации.

"Пандемия ускорила переход нашего мира в новую эру, навечно повлияла на наш мир, навечно повлияла на наши взгляды", - заявила Харрис. При этом она признала, что мир взаимосвязан и страны все сильнее зависят друг от друга.

"Банда хакеров способна сорвать поставки топлива на всем побережье. Углеродные выбросы одной страны способны угрожать сохранению всей Земли. Такова эра, в которой мы живем. И она не похожа ни на какую из предыдущих", - отметила вице-президент США. "Стоящий перед нами вызов, - убеждена она, - заключается в решении вопроса о том, как обеспечить современную защиту от современных угроз".

Под "бандой хакеров" и перебоями в поставках топлива она имела в виду недавнюю кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.