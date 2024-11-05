Камала Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей

Вице-президент США Камала Харрис, выдвинувшая свою кандидатуру от демократов на предстоящих выборах, опережает своего соперника-республиканца и экс-президента Дональда Трампа по поддержке потенциальных избирателей на национальном уровне.

Вице-президент США Камала Харрис, выдвинувшая свою кандидатуру от демократов на предстоящих выборах, опережает своего соперника-республиканца и экс-президента Дональда Трампа по поддержке потенциальных избирателей на национальном уровне.

Как передает Report, это подтверждают результаты совместного опроса, проведенного радиокомпанией NPR, телеканалом PBS и социологическим порталом Marist Poll.

По данным исследования, 51% опрошенных готовы поддержать Харрис, в то время как Трампа поддерживают 47%. Остальные кандидаты вызывают интерес лишь у 2% респондентов.

Тем не менее 49% участников опроса уверены, что на выборах победит Трамп, тогда как в успех Харрис верят 46%.

Результаты опроса также показывают, что Трамп пользуется большим авторитетом среди независимых избирателей, набирая 51% по сравнению с 46% у Харрис. Кроме того, экс-президент впереди по поддержке белых потенциальных избирателей (54% против 45%), в то время как Харрис имеет преимущество среди небелых респондентов (63% против 32%).

Харрис также демонстрирует более высокую поддержку среди женщин (55%), хотя ей удалось сократить разрыв среди мужчин, большинство из которых все еще предпочитают Трампа (51% против 47%).