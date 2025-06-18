Каллас: У России нет шансов противостоять союзу НАТО-ЕС

Каллас: У России нет шансов противостоять союзу НАТО-ЕС

Союз НАТО и ЕС представляет собой мощную силу и сегодня у России нет реальных шансов противостоять этому объединению.

Как сообщает Report, об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на пленарном заседании Европарламента.

"Россия представляет угрозу глобальной безопасности. Во время Холодной войны Соединенные Штаты и их союзники значительно превзошли Советский Союз, и это принесло им победу в Холодной войне. Сегодня против НАТО и ЕС у России нет шансов, Мы должны держаться вместе. Когда лидеры НАТО встретятся на следующей неделе, сохранение единства альянса будет таким же приоритетом, как и увеличение расходов на оборону", - сказала она.

По словам Каллас, Россия уже представляет прямую угрозу самому Европейскому Союзу.

Она напомнила, что прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь ЕС: "В этом году РФ тратит на оборону больше, чем на собственное здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые".