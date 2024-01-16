Каллас: У Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к угрозе со стороны РФ

Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.
Как передает Report, такое мнение высказала в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - сказала политик. Издание поясняет, что речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам РФ. В своих заявлениях, говорится в статье, Каллас ссылается на доклад Департамента внешней разведки Эстонии.