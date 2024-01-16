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Каллас: У Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к угрозе со стороны РФ

Каллас: У Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к угрозе со стороны РФ Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.
Другие страны
16 января 2024 г. 06:54
Каллас: У Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к угрозе со стороны РФ

Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

Как передает Report, такое мнение высказала в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - сказала политик. Издание поясняет, что речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам РФ. В своих заявлениях, говорится в статье, Каллас ссылается на доклад Департамента внешней разведки Эстонии.

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Версия на азербайджанском языке Kaja Kallas: “Üç ildən sonra Rusiya NATO sərhədlərini təhdid etməyə başlayacaq”

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