Каллас: У Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к угрозе со стороны РФ

Каллас: У Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к угрозе со стороны РФ

Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

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Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО. Как передает Report, такое мнение высказала в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - сказала политик. Издание поясняет, что речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам РФ. В своих заявлениях, говорится в статье, Каллас ссылается на доклад Департамента внешней разведки Эстонии. Подпишитесь на наш Telegram канал