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Каллас: Страны ЕС решили снять экономические санкции с Сирии

Каллас: Страны ЕС решили снять экономические санкции с Сирии Страны - члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Сирии.
Другие страны
20 мая 2025 г. 20:50
Каллас: Страны ЕС решили снять экономические санкции с Сирии

Страны - члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Сирии.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявила глава дипломатии сообщества Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - написала она.

По словам Каллас, ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и продолжит это делать.

Напомним, что в конце прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава оппозиции Ахмед аш-Шараа.

ЕС вводил экономические санкции в отношении Сирии с 2011 года против правительства и военных структур, семьи и близких Асада.

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