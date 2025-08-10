О нас

Каллас созывает встречу глав МИД ЕС на фоне предстоящего саммита России и США

Другие страны
10 августа 2025 г. 18:02
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас созывает совещание глав МИД стран ЕС 11 августа для обсуждения предстоящего саммита Россия - США по Украине, чтобы потребовать учета интересов Брюсселя и Киева.

Как передает Report, об этом она заявила агентству Reuters.

"Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину", - сказала Каллас, добавив, что в связи с этим "созывает в понедельник экстренную встречу глав МИД ЕС".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

