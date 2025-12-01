Каллас: Решение о кредитах на основе активов РФ только усилит позицию ЕС

Договоренность о репарационном кредите на основе замороженных активов РФ однозначно усилит позицию ЕС в отношениях с Москвой, которая должна возместить ущерб, нанесенный Украине в ходе войны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам (оборона) заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, страны ЕС готовы взять на себя связанные с этим риски, которые ранее озвучила Бельгия. В связи с этим готовятся законодательные предложения.

"На месте России я бы тоже попыталась переждать, чтобы посмотреть, получит ли Украина финансирование на оборону", – заявила она в ответ на высказанные Бельгией опасения, что решение о кредитах сейчас повредит мирным переговорам, инициированным Вашингтоном.

Касаясь других ранее предложенных Еврокомиссией вариантов, Каллас сказала, что кредитование на основе замороженных российских активов является наиболее жизнеспособным. Двусторонние взносы со стороны отдельных членов ЕС не покрывают необходимые финансовые нужды Украины, и нагрузка эта неравномерно распределяется между всеми странами.

"Еврооблигации или совместное привлечение капитала также не подходят для некоторых государств-членов. И репарации, которые Россия должна Украине, на самом деле украинские деньги. Если подумать о том ущербе, который нанесла РФ, это лучшее решение", - заявила главный дипломат ЕС.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что я не преуменьшаю опасения Бельгии, но мы можем решить эти проблемы, вместе взять на себя эти риски, и нам нужно работать над жизнеспособным решением. Это посылает три сильных сигнала: Украине, что мы готовы помочь ей защитить себя; Москве, что время не на ее стороне, и Вашингтону, что мы предпринимаем очень решительные и убедительные шаги", – заключила Каллас.