Каллас: Реальность в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время.
Как передает Report, свой вывод по результатам встречи лидеров России и США на Аляске Каллас опубликовала в соцсети X.
"Решимость президента Трампа достичь мирного соглашения является чрезвычайно важной. ЕС и наши европейские партнеры работали над координацией действий с президентом США накануне встречи на Аляске. Однако суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время", - написала она.
По ее словам, российский лидер Владимир Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук: "Он покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств".
Каллас отметила также, что у США есть сила заставить Россию вести серьезные переговоры, а ЕС будет сотрудничать с Украиной и США, "чтобы агрессия России не увенчалась успехом, и чтобы любой мир был устойчивым".