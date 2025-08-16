О нас

Каллас: Реальность в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время

Каллас: Реальность в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время.
Другие страны
16 августа 2025 г. 21:52
Каллас: Реальность в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время.

Как передает Report, свой вывод по результатам встречи лидеров России и США на Аляске Каллас опубликовала в соцсети X.

"Решимость президента Трампа достичь мирного соглашения является чрезвычайно важной. ЕС и наши европейские партнеры работали над координацией действий с президентом США накануне встречи на Аляске. Однако суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время", - написала она.

По ее словам, российский лидер Владимир Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук: "Он покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств".

Каллас отметила также, что у США есть сила заставить Россию вести серьезные переговоры, а ЕС будет сотрудничать с Украиной и США, "чтобы агрессия России не увенчалась успехом, и чтобы любой мир был устойчивым".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ВС Украины продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении
ВС Украины продвинулись на 1–2,5 км на Северо-Слобожанском направлении
16 августа 2025 г. 22:09
США отменили переговоры по торговой сделке с Индией
США отменили переговоры по торговой сделке с Индией
16 августа 2025 г. 22:03
Президент Латвии о встрече Трампа с Путиным: Реального движения к миру нет
Президент Латвии о встрече Трампа с Путиным: Реального движения к миру нет
16 августа 2025 г. 21:29
СМИ: Зеленский отказался передать РФ весь Донбасс в обмен на мирное соглашение
СМИ: Зеленский отказался передать РФ весь Донбасс в обмен на мирное соглашение
16 августа 2025 г. 20:55
Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства
Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства
16 августа 2025 г. 20:50
Госдепартамент приостановил действие виз для жителей сектора Газа
Госдепартамент приостановил действие виз для жителей сектора Газа
16 августа 2025 г. 20:31
Мерц: Решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта будут играть США
Мерц: Решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта будут играть США
16 августа 2025 г. 20:24
СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках
СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках
16 августа 2025 г. 20:07
NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
16 августа 2025 г. 19:10
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
16 августа 2025 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi