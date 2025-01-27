Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций в отношении РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций в отношении России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом она заявила перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества в Брюсселе.

"Я ожидаю, что будет принято решение по продлению санкций", - сказала она.

Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины. Но сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что если ЕС пообещает позаботиться о безопасности энергоснабжения страны, то она может поддержать может отказаться накладывать вето на продление санкций.

Срок действия санкций истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.