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Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций в отношении РФ

Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций в отношении РФ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций в отношении России.
Другие страны
27 января 2025 г. 12:58
Каллас рассчитывает на согласие стран ЕС по продлению санкций в отношении РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что рассчитывает в понедельник на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом она заявила перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества в Брюсселе.

"Я ожидаю, что будет принято решение по продлению санкций", - сказала она.

Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины. Но сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что если ЕС пообещает позаботиться о безопасности энергоснабжения страны, то она может поддержать может отказаться накладывать вето на продление санкций.

Срок действия санкций истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.

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