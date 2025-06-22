Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров.

Как передает Report, об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

"Ирану не должно быть позволено создавать ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой региональной безопасности. Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", - заявила Каллас, подтвердив, что главы МИД ЕС будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке на плановой встрече в понедельник в Люксембурге.