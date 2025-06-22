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Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров

Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров.
Другие страны
22 июня 2025 г. 11:59
Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров.

Как передает Report, об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

"Ирану не должно быть позволено создавать ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой региональной безопасности. Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", - заявила Каллас, подтвердив, что главы МИД ЕС будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке на плановой встрече в понедельник в Люксембурге.

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Версия на азербайджанском языке Kallas İran, İsrail və ABŞ-ni danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb

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