    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 17:13
    Каллас о 19-ом пакете санкций: Любой источник дохода РФ для продолжения агрессии является мишенью

    Новый, 19-ый пакет антироссийских санкций ЕС нацелен на ключевые секторы, поддерживающие российскую агрессию против Украины.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом, представляя его, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    "Наши санкции болезненны. Они оказывают заметное влияние на государственные финансы России и экономический рост. Любой источник дохода Кремля для продолжения агрессии является мишенью", - заявила она.

    По словам главы европейской дипломатии, новый пакет включает предложения по полному запрету на транзакций российских банков и финансовых учреждений, включая работающие в третьих странах.

    "Мы также предлагаем добавить крупных экономических операторов, участвующих в обходе санкций, генерировании доходов и поддержке российской военной промышленности, а также российскую систему кредитных карт и систему быстрых платежей", - сказала Каллас.

    Среди мер - запрет на инвестиции в российские Особые экономические зоны, связанные с войной, а также санкции в отношении китайских субъектов, поддерживающих военную промышленность РФ.

    Кая Каллас Евросоюз санкции ЕС Россия российско-украинский конфликт

    Лента новостей