Каллас о 19-ом пакете санкций: Любой источник дохода РФ для продолжения агрессии является мишенью

Новый, 19-ый пакет антироссийских санкций ЕС нацелен на ключевые секторы, поддерживающие российскую агрессию против Украины.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, представляя его, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Наши санкции болезненны. Они оказывают заметное влияние на государственные финансы России и экономический рост. Любой источник дохода Кремля для продолжения агрессии является мишенью", - заявила она.

По словам главы европейской дипломатии, новый пакет включает предложения по полному запрету на транзакций российских банков и финансовых учреждений, включая работающие в третьих странах.

"Мы также предлагаем добавить крупных экономических операторов, участвующих в обходе санкций, генерировании доходов и поддержке российской военной промышленности, а также российскую систему кредитных карт и систему быстрых платежей", - сказала Каллас.

Среди мер - запрет на инвестиции в российские Особые экономические зоны, связанные с войной, а также санкции в отношении китайских субъектов, поддерживающих военную промышленность РФ.