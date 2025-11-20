Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Каллас: Любое мирное соглашение по Украине должно получить поддержку Киева и ЕС

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 20:15
    Каллас: Любое мирное соглашение по Украине должно получить поддержку Киева и ЕС

    Условия любого мирного урегулирования в Украине с Россией должны быть поддержаны как самой Украиной, так и Евросоюзом.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и вице-президент ЕК Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран союза в Брюсселе.

    Отвечая на вопросы журналистов о новом плане США по мирному урегулированию в Украине, Каллас подчеркнула, что все разговоры "о каком-то новом плане" звучали уже неоднократно.

    "Должна отметить, что министры восприняли эти сообщения достаточно спокойно, поскольку мы уже видели подобные инициативы раньше, а также потому, что никакие мирные планы не могут сработать без согласия европейцев и украинцев. Поэтому сегодня мы сосредоточили обсуждение на том, что делаем мы и каков наш дальнейший курс", - сказала Каллас.

    По ее словам, у ЕС план из двух пунктов. Один из них - оказать давление на Россию и ослабить ее, второй - поддержать Украину. "И сегодня мы очень интенсивно обсудили, как работать с теневым флотом, так как на нашей встрече присутствовал также глава европейской разведки", - сказала глава европейской дипломатии.

    Каллас добавила, что глава Европейского разведывательного центра и представитель ЕС по санкциям представили данные о влиянии ограничительных мер. Эти показатели, по ее словам, весьма наглядны: экспорт российской сырой нефти опустился до самого низкого уровня за последние месяцы, а доходы России от нефтяных налогов - до минимальных значений с начала войны.

    "Санкции наносят России серьезный удар, и их воздействие будет усиливаться", - сказала она.

