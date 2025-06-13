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Каллас и Саар обсудили удары Израиля по Ирану

Каллас и Саар обсудили удары Израиля по Ирану Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кайя Каллас провела телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром на фоне израильских ударов по Ирану.
Другие страны
13 июня 2025 г. 15:07
Каллас и Саар обсудили удары Израиля по Ирану

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кайя Каллас провела телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром на фоне израильских ударов по Ирану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

В ходе беседы Саар проинформировал европейскую сторону, что удары были нацелены как на иранскую ядерную программу, так и на проект создания ракет большой дальности.

Он отметил, что Тегеран близок к тому, чтобы "стать производителем ракет номер один в мире", и это усиливает угрозу реализации плана по уничтожению Израиля.

Саар также подчеркнул, что ракетный потенциал Ирана представляет опасность не только для Израиля, но и для Европы, о чем, по его словам, свидетельствуют его разговоры с европейскими лидерами.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Kallas və Saar İsrailin İrana hücumlarını müzakirə ediblər

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