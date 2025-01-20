Каллас: Евросоюз заинтересован в продолжении партнерства с США

Евросоюз заинтересован в продолжении партнерства с США при Дональде Трампе, инаугурация которого на пост президента США прошла сегодня.

Евросоюз заинтересован в продолжении партнерства с США при Дональде Трампе, инаугурация которого на пост президента США прошла сегодня.

Как сообщает Report, об этом написала глава евродипломатии Кая Каллас в своем аккаунте в соцсети X.

Она поздравила Трампа по случаю вступления в должность 47-го президента США.

"Трансатлантические связи принесли процветание и силу странам по обе стороны океана. Вместе мы сильнее для решения глобальных вызовов", - отметила она.

Напомним, что Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Сегодня он принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.