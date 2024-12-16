Каллас: Европейские дипломаты посетят Дамаск для контактов с новыми властями

Европейские дипломаты посетят Дамаск для установления контактов с новыми властями.

Европейские дипломаты посетят Дамаск для установления контактов с новыми властями.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

"Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам в Сирии посетить Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми на местах. Мы также обсудим сегодня на встрече глав МИД вопрос о том, как будем взаимодействовать с новыми властями Сирии", - сказала она.