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Каллас: ЕС уже выделил Украине €134 млрд

Каллас: ЕС уже выделил Украине €134 млрд Евросоюз уже выделил Украине €134 млрд, в том числе €50 млрд на оружие, а количество подготовленных странами ЕС украинских военных к концу января достигнет 75 тыс..
Другие страны
22 января 2025 г. 12:38
Каллас: ЕС уже выделил Украине €134 млрд

Евросоюз уже выделил Украине €134 млрд, в том числе €50 млрд на оружие, а количество подготовленных странами ЕС украинских военных к концу января достигнет 75 тыс..

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Мы уже предоставили Украине в общей сложности €134 млрд, в том числе €50 млрд на оружие. К концу этого месяца количество подготовленных ЕС украинских военных достигнет 75 тыс.", - сказала она. По ее мнению, с помощью ЕС Украина "сможет победить" в конфликте.

По словам Каллас, Брюссель готов поддерживать Киев даже в одиночку, без США. "Мы будем делать это вместе с партнерами или самостоятельно", - сказал она.

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