    Каллас: ЕС следует ускорить вопрос вступления Молдовы, пока нет возражений среди стран-членов

    Каллас: ЕС следует ускорить вопрос вступления Молдовы, пока нет возражений среди стран-членов

    Евросоюзу следует продвигаться вперед в вопросе вступления Молдовы в ЕС, пока среди стран-членов нет возражений против этой страны, поскольку в будущем могут возникнуть двусторонние политические разногласия.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

    "Я также считаю, что нам следует двигаться вперед, пока никто не против Молдовы, потому что никогда не знаешь, когда может прийти правительство, у которого, знаете ли, возникнут двусторонние проблемы [с Молдовой]", - заявила Каллас.

    При этом она отметила, что точная дата начала официальных переговоров о вступлении Молдовы в ЕС пока не определена, хотя Брюссель намерен действовать быстро в этом вопросе.

    "Мы еще не назначили эту дату, но ясно, что нам нужно действовать быстро", - подчеркнула Каллас.

    По ее словам, Кишинев добился прогресса в проведении реформ, а ситуация вокруг Приднестровского региона Молдовы не станет препятствием на пути страны к вступлению в Евросоюз.

    В свою очередь, Майя Санду подтвердила, что Молдова намерена подписать договор о присоединении к ЕС к 2028 году.

