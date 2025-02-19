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Каллас: ЕС рассматривает выпуск облигаций для укрепления обороны

Каллас: ЕС рассматривает выпуск облигаций для укрепления обороны Европейский союз обсуждает выпуск совместных облигаций для масштабного увеличения оборонных расходов.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 18:32
Каллас: ЕС рассматривает выпуск облигаций для укрепления обороны

Европейский союз обсуждает выпуск совместных облигаций для масштабного увеличения оборонных расходов.

Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg.

"Мы рассматриваем различные варианты финансирования, включая перенаправление неиспользованных средств из фонда восстановления после пандемии коронавируса и выпуск общих облигаций", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что ЕС нуждается как в краткосрочных, так и в долгосрочных решениях для укрепления своей обороноспособности. Глава европейской дипломатии отметила, что увеличение оборонных расходов потребует "болезненных решений" от стран-членов ЕС.

По данным Bloomberg, инициатива обсуждается на фоне опасений европейских лидеров по поводу переговоров между США и Россией без участия ЕС.

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