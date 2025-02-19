Каллас: ЕС рассматривает выпуск облигаций для укрепления обороны

Европейский союз обсуждает выпуск совместных облигаций для масштабного увеличения оборонных расходов.

Европейский союз обсуждает выпуск совместных облигаций для масштабного увеличения оборонных расходов.

Как передает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg.

"Мы рассматриваем различные варианты финансирования, включая перенаправление неиспользованных средств из фонда восстановления после пандемии коронавируса и выпуск общих облигаций", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что ЕС нуждается как в краткосрочных, так и в долгосрочных решениях для укрепления своей обороноспособности. Глава европейской дипломатии отметила, что увеличение оборонных расходов потребует "болезненных решений" от стран-членов ЕС.

По данным Bloomberg, инициатива обсуждается на фоне опасений европейских лидеров по поводу переговоров между США и Россией без участия ЕС.