Каллас: ЕС приветствует присоединение ряда стран к обязательствам по поддержке Украины

Ряд не входящих в ЕС стран присоединились к решению Совета Европейского союза об ограничительных мерах с целью поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, в список вошли Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

Решение Совета принято 18 июля и предусматривает ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих независимости Украины, ее суверенитету и территориальной целостности.

Каллас подчеркнула, что это означает, что вновь присоединившиеся страны обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению.