О нас

Каллас: ЕС приветствует присоединение ряда стран к обязательствам по поддержке Украины 

Каллас: ЕС приветствует присоединение ряда стран к обязательствам по поддержке Украины  Ряд не входящих в ЕС стран присоединились к решению Совета Европейского союза об ограничительных мерах с целью поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Другие страны
11 августа 2025 г. 14:30
Каллас: ЕС приветствует присоединение ряда стран к обязательствам по поддержке Украины 

Ряд не входящих в ЕС стран присоединились к решению Совета Европейского союза об ограничительных мерах с целью поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, в список вошли Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

Решение Совета принято 18 июля и предусматривает ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих независимости Украины, ее суверенитету и территориальной целостности.

Каллас подчеркнула, что это означает, что вновь присоединившиеся страны обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Brussels welcomes fresh global pledges of support for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı bir sıra ölkələrin Ukraynaya dəstək öhdəliklərinə qoşulmasını alqışlayır

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi