Каллас: ЕС приветствует прекращение огня между Израилем и Ираном , но настаивает на дипломатическом решении

Евросоюз поддерживает достигнутую между Израилем и Ираном договоренность о прекращении огня, однако считает необходимым обеспечить долгосрочное перемирие.

Евросоюз поддерживает достигнутую между Израилем и Ираном договоренность о прекращении огня, однако считает необходимым обеспечить долгосрочное перемирие.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на полях саммита НАТО в Гааге.

По словам Каллас, для сохранения режима прекращения огня критически важно продолжать переговоры и активно использовать дипломатические каналы.

"Безусловно, мы приветствуем перемирие, но не менее важно, чтобы оно соблюдалось в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо вести переговоры и задействовать дипломатические механизмы, обсуждая конкретные условия", - заявила глава европейской дипломатии.

Отметим, что в минувшую пятницу состоялась встреча с министром иностранных дел Ирана, в ходе которой обсуждался широкий спектр проблемных вопросов, выходящих за рамки ядерной программы. Европейская сторона выразила серьезную обеспокоенность развитием иранской программы баллистических ракет, которая рассматривается как потенциальная угроза региональной безопасности.

Отдельным пунктом повестки стала судьба европейских граждан, удерживаемых Ираном. Этот вопрос остается одним из наиболее чувствительных в двусторонних отношениях и требует решения.

Кроме того, европейские дипломаты подняли тему гибридных и кибернетических атак, которые, по их данным, Иран проводит против экономик и инфраструктуры европейских государств. Эти действия рассматриваются как серьезное препятствие для нормализации отношений.

Несмотря на сложность обсуждаемых вопросов, иранская сторона продемонстрировала готовность к диалогу. Параллельно европейские дипломаты поддерживают постоянный контакт с Израилем, стремясь обеспечить комплексный подход к урегулированию региональных противоречий.

Европейский Союз подтвердил свою приверженность многостороннему дипломатическому процессу, направленному на снижение напряженности в регионе и решение накопившихся проблем путем переговоров.