Каллас: ЕС обсудит отмену санкций против Сирии в конце января

Главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность отмены санкций против Сирии в конце января.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность отмены санкций против Сирии в конце января.

Как передает Report , об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, слова которой приводит агентство Reuters.

"Мы работаем над тем, чтобы к этому времени действительно появилась возможность принять решение о том, сможем ли мы это сделать (отменить санкции - ред.)", - сказала она.

Отметим, что заседание Совета ЕС в Брюсселе, на котором, как ожидается, главы МИД ЕС обсудят этот вопрос, запланировано на 27 января.

Каллас также разместила в соцсети Х пост, в котором заявила, что ЕС "рассмотрит смягчение санкций", а не их отмену, не уточнив, когда это может произойти.

Ранее глава евродипломатии заявляла, что ЕС будет добиваться в первоочередном порядке от новых властей Сирии закрытия российских баз на территории страны.