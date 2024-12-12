Каллас: ЕС нужно будет увеличить помощь Украине в случае ее сокращения со стороны США

Евросоюзу необходимо будет увеличить помощь Украине, если США сократят финансирование.

Евросоюзу необходимо будет увеличить помощь Украине, если США сократят финансирование.

Как передает Report, об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила газете The Guardian.

"Если США сократят помощь, то нам нужно продолжать поддерживать Украину", - сказала она, отметив, что финансовая поддержка не является благотворительностью. Она отвечает интересам Брюсселя и Вашингтона.

По ее словам, замороженные активы РФ необходимо использовать для оказания помощи Украине, поскольку украинская сторона имеет законное право на компенсацию и использование российских активов. Кроме того, это является инструментом давления на Россию.

В европейских странах, по оценкам Еврокомиссии, блокированы российские активы на более чем 200 млрд евро, 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.